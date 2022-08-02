شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات تفصل الزمالك عن حسم لقب الدوري لهذا الموسم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدة مباريات فقط تفصل نادي الزمالك عن الاحتفاظ بدرع مسابقة الدوري العام للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز الثمين والمثير الذي حققه الفريق الأبيض على بيراميدز، في مباراة الجولة 28 التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

ويفصل نادي الزمالك عن التتويج باللقب 14 نقطة فقط، حيث بوصول فرسان ميت عقبة إلى النقطة 80، والتي لن يستطيع الأهلي أو بيراميدز الوصول إليها، سيتوج الزمالك رسمياً ببطولة الدوري العام.

يتبقى لنادي الزمالك 6 مواجهات مهمة في رحلة حسم الدوري، جاءت كالتالي:



الزمالك

ـ الزمالك والجونة في الجولة 29: 5 أغسطس

ـ الزمالك والمقاصة في الجولة 30: 9 أغسطس

ـ الزمالك وفاركو في الجولة 31: 19 أغسطس

ـ الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ الزمالك والمصري في الجولة 33: 26 أغسطس

ـ الزمالك وإيسترن كومباني في الجولة 34: 29 أغسطس

رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 66 متربعاً على صدارة جدول الدوري العام، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، وذلك بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 50 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.