شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يصل القاهرة 6 أغسطس.. ويعقد جلسة مع الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يصل الإنجليزي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، من أجل بدء مهام عمله رسميًا، كرئيس للجنة تطوير التحكيم، بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وينوي كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام المصريين عقب وصوله إلى القاهرة، من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالي.