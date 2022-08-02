7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 2 / 8 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، روي فيتوريا يعود من البرتغال اليوم لبدء مهام عمله مع منتخب مصر، و الونش يطمئن جماهير الزمالك بعد إصابته أمام بيراميدز.

روي فيتوريا يعود من البرتغال اليوم لبدء مهام عمله مع منتخب مصر

يعود البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى القاهرة اليوم ومعه جهازه المعاون لبدء مهام عملهم مع المنتخب الوطنى استعداداً للمعسكر الذى يقام فى شهر سبتمبر المقبل.

الطلائع يطالب اتحاد الكرة بالمشاركة في الكونفدرالية بالموسم الجديد

تمسك مسئولو طلائع الجيش بمشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد بعد صعوده للمربع الذهبى بنهاية شهر يوليو وهى المدة التي حددها اتحاد الكرة لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الافريقية بالموسم المقبل.

سواريز يفاضل بين ميكيسونى وزياد طارق لخلافة عبد القادر أمام فاركو

يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الأهلى بين الثنائى لويس ميكيسونى وزياد طارق لاختيار أحدهما للمشاركة بشكل أساسى فى مباراته المقبلة أمام فاركو والمقرر لها التاسعة مساء غدا الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

الونش يطمئن جماهير الزمالك بعد إصابته أمام بيراميدز

طمأن محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد إصابته في مباراة الزمالك وبيراميدز، التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

سواريز يدرس ضم بيرسي تاو لقائمة الأهلى في مباراة فاركو

ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي الاستعانة بالجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في قائمة المارد الأحمر لمباراة فاركو المقبلة ببطولة الدوري.

الزمالك يغلق صفحة بيراميدز ويبدأ التفكير فى الجونة

طلب البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من لاعبيه غلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت بالأمس بالجولة الـ28 للدورى والتركيز فى المباراة المقبلة أمام الجونة بالبحر الأحمر بالجولة الـ29 والتى من المقرر أن تقام الجمعة المقبل ومن المتوقع أن تكون صعبة نظرا لموقف المنافس الصعب بجدول الترتيب ومحاولاته للهروب من مؤخرة جدول الترتيب.

فيريرا يرفض الراحة فى الزمالك استعدادا للجونة

رفض جيوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، إراحة اللاعبين استعدادا لمواجهة الجونة فى الجولة الـ29 للدورى، نظرا لضيق الوقت بين مباراتى بيراميدز والجونة، ولرغبة المدير الفني فى أداء اللاعبين التدريبات بكل قوة وزيادة التركيز فى ظل الصراع القوى على حصد لقب الدورى، والذى بات قريبا من أبناء القلعة البيضاء بعد الأداء الذى حققه الفريق خلال الفترة الماضية وحصوله على لقب كأس مصر من النسخة الماضية .