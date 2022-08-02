شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يقترب من حسم ملف تمديد تعاقد على الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو طلائع الجيش من حسم ملف تمديد تعاقد على الفيل لاعب الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى حيث دخل مسئولو الطلائع في مفاوضات مكثفة مع اللاعب لحسم استمراره مع الفريق بناء على رغبة طارق العشرى المدير الفني للفريق الذى طلب الحفاظ على كافة عناصر الفريق التي حققت نتائج متميزة هذا الموسم صعدت بالطلائع للمربع الذهبى رغم تراجع النتائج بالدور الأول للمسابقة .

وكان الطلائع قد حسم ملف تمديد تعاقد محمد بسام حارس مرمى الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ليقطع الطريق أمام محاولات شراء الحارس من عدة أندية بالدوري المصرى.

وكان على الفيل قد قرر خوض تجربة جديدة خارج الطلائع ودخل في مفاوضات قوية للإنتقال لصفوف فيوتشر بداية من الموسم الجديد لولا تدخل طارق العشرى المدير الفني للفريق الذى أقنع اللاعب بالاستمرار مع الطلائع وتمديد تعاقده.

ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.