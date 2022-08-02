شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يقترب من حسم ملف تمديد تعاقد على الفيل والان مع تفاصيل الخبر
وكان الطلائع قد حسم ملف تمديد تعاقد محمد بسام حارس مرمى الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ليقطع الطريق أمام محاولات شراء الحارس من عدة أندية بالدوري المصرى.
وكان على الفيل قد قرر خوض تجربة جديدة خارج الطلائع ودخل في مفاوضات قوية للإنتقال لصفوف فيوتشر بداية من الموسم الجديد لولا تدخل طارق العشرى المدير الفني للفريق الذى أقنع اللاعب بالاستمرار مع الطلائع وتمديد تعاقده.
ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 هدف.
ويستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.