شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات منتخب ناشئات اليد فى الدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لناشئات كرة اليد مواليد 2004 إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة بمدينة سكوبي بمقدونيا الشمالية فى الفترة من 30 يوليو وحتى 10 أغسطس.

ويلعب منتخب مصر في الدور الرئيسي مع منتخب البرتغال في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء على أن يلعب مع الدنمارك في الواحدة والنصف ظهر يوم الجمعة المقبل.

ويدخل منتخب مصر الدور الرئيسي برصيد نقطتين وأيضا الدنمارك برصيد نقطتين بينما لا تمتلك البرتغال وكرواتيا أية نقاط عقب فوز مصر على كرواتيا 33-31 وفوز الدنمارك على البرتغال 33-25.

وحقق منتخب مصر الفوز اليوم على منتخب الهند بنتيجة 42-34 ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات .

وأصبح منتخب مصر أول منتخب عربي يفوز بثلاث مباريات متتالية في بطولة العالم لكرة اليد للناشئات عبر التاريخ.

يذكر أن أفضل إنجاز تحقق في تلك المرحلة العمرية لمصر كان من خلال بطولة العالم عام 2016 وحقق منتخب مصر المركز التاسع وقتها .

يذكر أن المنتخب قد حقق الفوز في أولى جولات المجموعة الرابعة على منتخب كرواتيا بنتيجة 33 - 31 وفى الجولة الثانية حقق الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 39 - 21 ثم على الهند بنتيجة 42-34 ، ليتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة ويتأهل للدور الرئيسي.

وتضم قائمة اسماء لاعبات المنتخب الوطني ببطولة العالم كل من: كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

كما يترأس بعثة منتخب مصر ببطولة العالم سعيد عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني والإداري كل من محمد فرغلي مدير فني وشريف الشامي مدرب عام وحفني عبد المقصود تايجر مدرب أحمال ومحمد سليمان محلل فني و شيرين منصور مدير إداري وزينب باشا ومنة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.