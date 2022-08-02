شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تنظم دورة الألعاب الوطنية لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد اللجنة البارالمبية لاستضافة الحدث الأول من نوعه وهو تنظيم دورة بارالمبية وطنية على غرار الدورات البارالمبية الدولية بمشاركة الإتحادات البارالمبية والاولمبية التى ترعى الرياضات البارالمبية وعددها 19 رياضة بارالمبية تتم ممارستها فى مصر .

وتسعى اللجنة لتنظيم هذة الدورة فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر ديسمبر 2022 بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم المعاق وتعتبر الدورة الاهلية بمثابة دورة بارالمبية مصغرة في جميع الرياضات البارالمبية لجميع الاعاقات رجال وسيدات ومتوقع مشاركة 3000 لاعب ولاعبة بالاضافة الي اللجان التنظيمية والتحكيم ، هذا قد تم مخاطبة جميع الاتحادات الاولمبية والبارالمبية في مصر للمشاركة في هذه الدورة .

وتسعى اللجنة الى تغطية تكاليف الإقامة والإعاشة والإنتقالات لكل المشاركين.

والجدير بالذكر أن الدورة البارالمبية باريس 2024 سوف تشمل 22 رياضة بارالمبية.

هذا وقد نظمت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي تجارب للاختيار النهائي للفريق القومي لرفع الاثقال وذلك بالمركز الاولمبي شارك فيها عدد 80 لاعب ولاعبة في الاوزان المختلفة رجال وسيدات ، شارك فيها لاعبي الاندية بالاضافة الي اللاعبين الدوليين ، هذا وقد وضعت اللجنة أرقاما تأهيلية طبقا للتصنيف العالمي هذا وسوف يبدا المعسكر المغلق للمنتخب القومي خلال ساعات قليلة استعداد للمشاركة في بطولة أفريقيا المقرر اقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 23 حتي 31 اكتوبر القادم بمشاركة 12 دولة افريقية في مرحلة هامة من مرحلة قبل الاخيرة للتأهيل للمشاركة في دورة باريس 2024 .

علي الجانب الاخر اجتمع مصطفي برؤساء الاندية المقيدة باللجنة لمناقشة سبل التعاون مع الأندية ومراكز الشباب وكيفية دعمها لتحقيق أهداف اللجنة الإستراتيجية وتوحيد الرؤية والهدف, حيث أن النوادى هى المصدر الرئيسي للرياضيين من ذوى الإعاقة , كما تهدف اللجنة لتوسيع قاعدة الممارسين من الأشخاص ذوى الإعاقة , فالرياضة حق لكل ذوي إعاقة.