شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين سواريز وبين لاعبي الدكة في الأهلي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي ، لاعبي الدكة في الفريق باستغلال الفرص التى يحصلون عليها خال الفترة الحالية نتيجة الغيابات الكثيرة في الفريق نتيجة الإصابات أو الإيقافات.

وشرح المدرب البرتغالي للاعبي الأهلي ، أهمية إستغلال الفرصة حالياً لأن هذه الفترة هامة لكل لاعب من أجل تثبيت مكانه بالفريق ، ونصحهم بضرورة التمسّك بالفرصة وعدم التفريط فيها خاصة وأن التقييم فيها يتم بشكل موضوعي ووفقاً لأداء كل لاعب وعطاؤه في الملعب.

وشهدت الفترة الأخيرة مشاركة بعض لاعبي الأهلي الذين غابوا فترة طويلة عن المباريات الرسمية للأصابة أو لدواعي فنية ، وفي مقدمتهم ، محمد محمود ومحمود متولي ومحمود وحيد وحسام حسن والصاعد زياد طارق وعلى لطفي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو مساء غداً ، الأربعاء، في بطولة الدوري الممتاز، ويحتل المارد المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.