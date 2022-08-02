شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: نحترم منتخب الجزائر وهدفنا التأهل لنهائى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، أن مواجهة الجزائر المقرر لها غدا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية ، ستكون قوية في ظل رغبة الطرفين في تحقيق الفوز، لكنها في النهاية منافسة شريفة بين إسمين كبيرين في عالم كرة القدم العربية والأفريقية.

قال جابر في مؤتمر صحفي عقده اليوم:" الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي لمباراة الجزائر وقمنا فقط بعمليات الاستشفاء للاعبين".

أضاف المدير الفني لمنتخب الشباب:" مشوارنا في البطولة جيد، والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية"، وتابع :" المنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سوياً مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائرية".

واختتم حديثه قائلا : "جمهورنا في المملكة العربية السعودية هو الداعم الأكبر لنا في تلك البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا إصراراً وعزيمة نحو تحقيق الفوز وتقديم أفضل المستويات وإسعاد كافة الجماهير المصرية".