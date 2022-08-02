شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتربت بطولة الدوري الممتاز من نهايتها واشتد صراع القمة والقاع ، ويترقب جمهور كل فريق نهاية المسابقة بشكل رسمي من أجل تحديد موقف فريقه في البطولة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.
ونلقى الضوء في التقرير التالي ، على مباريات الأهلي المتبقية من بطولة الدوري الممتاز ، وهي كالتالي:
الأهلى و فاركو..9 مساء الأربعاء 3 أغسطس على استاد الأهلى والسلام
الاتحاد السكندرى والأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب
الأهلى والمصرى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب
الأهلى و الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب
إيسترن كومبانى و الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب
الأهلى و إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس
طلائع الجيش والأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس
الأهلى و سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس.