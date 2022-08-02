شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت بطولة الدوري الممتاز من نهايتها واشتد صراع القمة والقاع ، ويترقب جمهور كل فريق نهاية المسابقة بشكل رسمي من أجل تحديد موقف فريقه في البطولة.

ويترقب جمهور الأهلي ، مباريات المارد الأحمر المُتبقية في بطولة الدوري الممتاز التى لم يفقد جمهور الفريق فرصة التتويج بها ، وسيخوض الأهلي مباريات قوية في الدوري الممتاز الفترة المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ونلقى الضوء في التقرير التالي ، على مباريات الأهلي المتبقية من بطولة الدوري الممتاز ، وهي كالتالي:

الأهلى و فاركو..9 مساء الأربعاء 3 أغسطس على استاد الأهلى والسلام

الاتحاد السكندرى والأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى والمصرى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى و الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى و الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى و إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش والأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى و سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس.