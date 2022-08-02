مدرب منتخب الشباب: نحترم الجزائر.. وهدفنا التأهل لنهائي كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أن مواجهة الجزائر، غدًا الأربعاء، تحمل منافسة شريفة بين اسمين كبيرين في عالم كرة القدم العربية والإفريقية.

ويخوض منتخب مصر للشباب مواجهة قوية أمام الجزائر في دور نصف نهائي بطولة كأس العرب والمقامة حاليا في السعودية.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي لمباراة الجزائر، وقمنا فقط بعمليات الاستشفاء للاعبين".

وأضاف: "مشوارنا جيد والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية".

وأكمل جابر حديثه: "المنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سويًا مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائرية".

وتابع مدرب منتخب مصر للشباب: "جمهورنا في المملكة العربية السعودية هو الداعم الأكبر لنا في تلك البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا اصرارًا وعزيمة نحو تحقيق الفوز، وتقديم أفضل المستويات، من أجل إسعاد كافة الجماهير المصرية".

وتأهل شباب الفراعنة إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب بالمملكة العربية السعودية، بعد التغلب على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب الجزائري بعد تجاوز نظيره التونسي بهدف نظيف في الدور ذاته.