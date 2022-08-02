فيتوريا يطلب مواعيد الجولات المتبقية.. ومقابلة مدربي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني جدول جميع الجولات المتبقية من عمر الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، من أجل متابعة جميع مباريات المسابقة.

وسيركز فيتوريا خلال الفترة المقبلة، على متابعة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز من أرض الملعب، للوقوف بدقة على مستويات جميع اللاعبين، وسيقوم بتوزيع المباريات على جهازه المعاون، لتقديم تقرير شامل عن كل مباراة.

وبدأ فيتوريا مهام عمله على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري بشكل رسمي، انطلاقًا من شهر أغسطس الحالي، عقب إتمام الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه في شهر يوليو الماضي.

وفي سياق اخر، طلب فيتوريا تحديد مواعيد، لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري الممتاز، خلال الأيام المقبلة.

وسيقعد فيتوريا جلسات مع مدربي فرق الدوري المصري الممتاز بشكل منفصل، للتشاور حول جميع الأمور الفنية وسماع آرائهم.

وطلب فيتوريا تقريرًا شاملًا حول دوري "الممتاز ب"، حيث يخطط لتحديد آلية لمتابعته بشكل دقيق خلال الموسم المقبل.