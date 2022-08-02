كلاتنبرج يصل القاهرة 6 أغسطس.. ويعقد جلسة مع الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد وصول الإنجليزي مارك كلاتنبرج، إلى القاهرة من أجل بدء مهام عمله كرئيس للجنة تطوير التحكيم.

ويصل الإنجليزي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، من أجل بدء مهام عمله رسميًا، كرئيس للجنة تطوير التحكيم، بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وينوي كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام المصريين عقب وصوله إلى القاهرة، من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالي.