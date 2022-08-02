14 نقطة تكفي الأبيض للتتويج.. ما هي فرص الزمالك وبيراميدز والأهلي في حصد الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يومًا بعد الآخر، يواصل نادي الزمالك مسيرته نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز وذلك بعد الفوز الذي حققه على بيراميدز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ28.

ووصل الزمالك إلى الانتصار السابع على التوالي في الدوري المصري، ليعزز مكانته في الصدارة برصيد 66 نقطة، ليبتعد عن منافسيه بيراميدز والأهلي.

ويحلم الفارس الأبيض بالتتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، وهو ما سيمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة في ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي ولعل أبرزها إيقاف القيد.

ترتيب الدوري الممتاز حتى الآن:

1- الزمالك.. 66 نقطة (28 جولة)

2- بيراميدز.. 59 نقطة (28 جولة)

3- الأهلي.. 55 نقطة (26 جولة وله مباراتين مؤجلتين)

ويتبقى للزمالك 6 مباريات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وإيسترن كومباني.

ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا والجونة.

بينما سيخوض الأهلي مواجهاته الثمانية ضد كل من فاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والإسماعيلي وإيسترن كومباني وإنبي وطلائع الجيش وسيراميكا.

ورغم أن الزمالك هو المرشح الأقوى لحصد لقب الدوري إلا أن هذا لا يعني أن فرصة بيراميدز والأهلي قد انتهت، بل لازالت حظوظهما قائمة.

وفي هذا التقرير، سيستعرض "الخليج 365" موقف ثلاثي الصدارة وعدد النقاط التي يحتاجونها للتتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

14 نقطة يحتاجها الزمالك لحسم اللقب

ويدخل الزمالك مواجهاته المتبقية وعددها 6 مباريات بهدف الانتصار، لحسم درع الدوري بغض النظر عن نتائج المنافسين.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى حصد 14 نقطة من أصل 18 من أجل اعتلاء عرش التتويج بدون النظر لمنافسيه بيراميدز والأهلي.

وحال نجاح بطل الثنائية في الموسم الماضي في حصد 14 نقطة، فسيرفع رصيده إلى 80 نقطة وهو عدد النقاط الذي لن يصل إليه الأهلي وبيراميدز إذا فازا بجميع مبارياتهما المتبقية.

مهمة صعبة لبيراميدز

أما بيراميدز وصيف الدوري حتى الآن، فستكون مهمته صعبة إذا أراد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويحتاج بيراميدز أولًا الفوز بجميع مبارياته المتبقية وعددها 6 مباريات للوصول إلى 77 نقطة ثم سيحتاج إلى خسارة الزمالك في مباراتين وتعادل في لقاء آخر، حتى يصل الأبيض إلى النقطة 76 نقطة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل سيحتاج الفريق السماوي أيضا إلى خسارة الأهلي في مباراة واحدة من اللقاءات المتبقية له، لكي يصل إلى 76 نقطة.

وسيكون ترتيب صدارة الدوري طبقًا لهذا السيناريو كالتالي: بيراميدز (77 نقطة) والأهلي (76) والزمالك (76).

الأهلي ينتظر سقوط الزمالك

رغم الصعوبات التي يعيشها الأهلي هذا الموسم إلا أن فرصته مازالت قائمة رقميا في استعادة لقب الدوري ولكن لن تكون المهمة سهلة على الإطلاق.

ويحتاج المارد الأحمر إلى الفوز بجميع مبارياته المتبقية وعددها (8 لقاءات) حتى يصل إلى 79 نقطة، بالإضافة إلى خسارة الزمالك لمباراة والتعادل في لقاء آخر، حتى يتوقف رصيد الأبيض عند 79 نقطة.

وفي هذه الحالة سيتفوق الأهلي بفضل المواجهات المباشرة والتي ستكون في صالحه، وبذلك يتوج نادي القرن الإفريقي باللقب.