مصدر لمصراوي: الخطيب يناقش 5 ملفات مع سواريش

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مطولة مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، لمناقشة ملف الصفقات المطلوب إتمامها قبل بداية الموسم الجديد، فضلا عن قائمة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الجلسة التي عُقدت بعد ظهر أمس الإثنين بالمقر الرئيسي بالجزيرة، أستمرت لقرابة ساعتين، شهدت مناقشات في 5 ملفات بين سواريش والخطيب في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الخطيب وسواريش ناقشا تزايد عدد الإصابات بالفريق، والقائمة التي سيتم قيدها للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، حيث أن آخر موعد لتقديم القائمة الأولى هو منتصف شهر أغسطس الحالي.

الملف الثالث الذي تمت مناقشته هو أسماء اللاعبين الذين يرغب سواريش في التعاقد معهم، بجانب موقف المدرب البرتغالي من اللاعبين المعارين سواء في الفرق المحلية أو خارجيا، وعلي رأسهم محمود عبد المنعم "كهربا"، وأحمد ياسر ريان، بجانب اللاعبين الذي يرغب في خروجهم للإعارة أو الاستغناء عنهم.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن الخطيب تفهم وجهة نظر سواريش في الملفات كلها، وسيتم دراستها عبر لجنة التخطيط لاتخاذ القرار المناسب.