مصدر لمصراوي يكشف: التجديد للجنتي المواهب والأكاديميات في يد شركة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: رمضان حسن

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن أن لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح، قررت تأجيل ملف التجديد لفتحي مبروك رئيس لجنة اكتشاف المواهب وعبدالمنعم شطة رئيس أكاديميات النادي.

يأتي ذلك لحين تسلًم شركة الأهلي لكرة القدم لمهامها بشكل رسمي في الأول من سبتمبر القادم.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "لجنة التخطيط اضطرت إلى التجديد للمسئولين في قطاع الناشئين بالنادي وتشكيل القطاع كاملاً بسبب ضيق الوقت لاسيما وأن الفرق عادت إلى تدريباتها استعداداً لدوري الناشئين ودوري الجمهورية".

أضاف: "أما لجنة اكتشاف المواهب ومعها أكاديميات النادي سيتم النظر فيها من جانب شركة الكرة وقد يتم تغيير أشخاص والاستعانة بآخرين بحسب ما تراه الشركة صحيحاً ويخدم مصلحة النادي في المستقبل".