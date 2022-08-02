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خطوة أخيرة تفصل تريزيجيه عن دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، عن مواجهة بين طرابزون سبور التركي، الذي يضم في صفوفه محمود حسن "تريزيجيه"، وكوبنهاجن الدنماركي.

ويلتقي طرابزون، بطل الدوري التركي، مع كوبنهاجن أحد يومي 16 و17 أغسطس الحالي في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات ، فيما يقام الإياب أحد يومي 23 و24 من الشهر نفسه.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل الخاسر إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 25 أغسطس الحالي، على أن تنطلق البطولة يوم 6 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن تريزيجيه لم يسبق له المشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسبق له اللعب في التصفيات مع أندرلخت البلجيكي في نسخة 2016-2017.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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