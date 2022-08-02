خطوة أخيرة تفصل تريزيجيه عن دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، عن مواجهة بين طرابزون سبور التركي، الذي يضم في صفوفه محمود حسن "تريزيجيه"، وكوبنهاجن الدنماركي.

ويلتقي طرابزون، بطل الدوري التركي، مع كوبنهاجن أحد يومي 16 و17 أغسطس الحالي في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا، فيما يقام الإياب أحد يومي 23 و24 من الشهر نفسه.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل الخاسر إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات يوم 25 أغسطس الحالي، على أن تنطلق البطولة يوم 6 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن تريزيجيه لم يسبق له المشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسبق له اللعب في التصفيات مع أندرلخت البلجيكي في نسخة 2016-2017.