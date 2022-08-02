"نريد القتال مرة آخرى".. جوتا يوقع عقدًا طويل الأمد مع ليفربول رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، توقيع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا.

وانضم جوتا إلى صفوف ليفربول في شهر سبتمبر لعام 2020 قادمًا من وولفرهامبتون.

وقال جوتا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "يجب أن أقول أنني فخورًا حقًا بعد توقيع عقدًا جديدًا مع ليفربول، فمنذ وصولي قبل عامين أردت أن أضع نفسي كلاعب مهم في هذا الفريق".

وأضاف: "الآن، توقيع اتفاق جديد طويل الأمد، من الواضح أنه من منظور النادي دليل على الإيمان بي كلاعب وبقدراتي، بالنسبة لي من الجيد حقًا إثبات أنني سأكون هنا لفترة آخرى من الوقت، لذا، سنبدأ بداية موسم جديد، دعونا نفعل ذلك".

وأكمل: "لسوء الحظ، شعرت بالحزن في هذا الموسم التحضيري لأنني تعرضت للإصابة في المباراة الأخيرة من الموسم عندما كنت ألعب مع منتخب البرتغال".

وتابع: "كنت سأعود في فترة ما قبل الموسم الجديد، شعرت بذلك مرة أخرى، ولكن سأقول إنها (يقصد فترة غيابه) ستكون لبضعة أسابيع أخرى".

واختتم: "نريد القتال مرة آخرى، هذا الدافع بداخلي أنا وزملائي في الفريق وجميع الموظفين، لدينا كل شيء للقتال من أجل الفوز بالألقاب".

وسجل المهاجم البرتغالي في الموسم الماضي 2021-2022، 21 هدفا في جميع المسابقات وساهم في تتويج ليفربول بكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.