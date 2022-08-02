شكرا لقرائتكم خبر عن رأفت جبر يعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم رأفت أيمن محمد رأفت جبر - المرشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري على منصب العضوية تحت السن - منذ قليل باعتذار لإدارة النادي المصري عن عدم خوض الانتخابات المقرر اجراءها في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وانضم رأفت جبر إلى قائمة المنسحبين من الانتخابات والتى تضم كل من: محمد الخولى، أحمد الشملة، وائل رمضان السيد بدوي، ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع".

ولم يتبقى سوى 4 مرشحين فقط أمام قائمة كامل أبو علي في انتخابات المصري، وهم: علي الجنيدي، محمد توفيق، إسلام عطية، وهشام معوض.