شكرا لقرائتكم خبر عن رأفت جبر يعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وانضم رأفت جبر إلى قائمة المنسحبين من الانتخابات والتى تضم كل من: محمد الخولى، أحمد الشملة، وائل رمضان السيد بدوي، ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع".
ولم يتبقى سوى 4 مرشحين فقط أمام قائمة كامل أبو علي في انتخابات المصري، وهم: علي الجنيدي، محمد توفيق، إسلام عطية، وهشام معوض.
من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، حيث تبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب، وذلك طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتي تؤكد على ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة وذلك للتحقق من توفر شروط الترشيح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأوليمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين.
ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة، حيث خاض الفريق البورسعيدي 28 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.
تلقى مسؤولو النادي المصري إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتغريم النادي البورسعيدي 500 ألف دولار؛ بسبب فسخ التعاقد مع اللاعب التونسي رامي البدوي، ووفقا لخطاب الاتحاد الدولى، القرار يأتى بسبب توقيع اللاعب مع النادي، ثم فوجئ بعدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات، مما أدى إلى عدم انضمامه لأي فريق وضاع عليه الموسم.