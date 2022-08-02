زيزو يحتفل بالفوز على بيراميدز: 3 نقاط..خطوة جديدة للأمام..بضربة ملاكمة

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القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، بفوز فريقه على بيراميدز واقترابه بقوة من حصد لقب بطولة الدوري العام للعام الثاني على التوالي، بعد التغلب على أقرب منافسيه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري.

ونشر زيزو صورة عبر حسابه على تويتر جمعته بشيكابالا كابتن الفريق وعلق: ثلاث نقاط .. خطوة جديدة للأمام .. بضربة ملاكمة.



زيزو



زيزو

وعزز أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، صدارته لقائمة هدافي الدوري العام، بعد وصوله إلى 14 هدفاً في الموسم الجاري، مبتعداً عن مروان حمدي أقرب منافسيه في ترتيب الهدافين بفارق هدفين.

ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل 8 أهداف من 9 ركلات جزاء سددها هذا الموسم في الدوري، مؤكداً مهارته في تنفيذ الركلات الثابتة بشكل عام وركلات الجزاء بشكل خاص.

وحقق نادي الزمالك فوزاً مثيراً في المباراة التي جمعت الفريق الأبيض بنظيره بيراميدز بالأمس، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدفا من أهدافه المميزة.

رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 66 متربعاً على صدارة جدول الدوري العام، وذلك بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 50 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.