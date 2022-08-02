شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرفع رصيده إلى 14هدفا منها 8 ركلات جزاء ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، صدارته لقائمة هدافي الدوري العام، بعد وصوله إلى 14 هدفاً في الموسم الجاري، مبتعداً عن مروان حمدي أقرب منافسيه في ترتيب الهدافين بفارق هدفين.

ونجح أحمد سيد زيزو في تسجيل 8 أهداف من 9 ركلات جزاء سددها هذا الموسم في الدوري، مؤكداً مهارته في تنفيذ الركلات الثابتة بشكل عام وركلات الجزاء بشكل خاص.

وحقق نادي الزمالك فوزاً مثيراً في المباراة التي جمعت الفريق الأبيض بنظيره بيراميدز بالأمس، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدفا من أهدافه المميزة.

رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 66 متربعاً على صدارة جدول الدوري العام، وذلك بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 50 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.