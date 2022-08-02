ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز.. وقائمة الهدافين بعد تألق زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الزمالك تصدره للدوري المصري بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وبذلك يصل الزمالك للنقطة 66، ويصبح الفارق بينه وبين بيراميدز 7 نقاط، وبينه وبين الأهلي لـ11 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للأحمر أمام الإسماعيلي.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك أمام بيراميدز

1- الزمالك - المركز الأول - 66 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 55 نقطة.

4- طلائع الجيش - المركز الرابع - 44 نقطة.

5- فيوتشر - المركز الخامس - 42 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس – 40 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 38 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 32نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 32 نقطة.

13- إنبي - المركز الثالث عشر - 31 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 27 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 25 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري:

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد 14هدفا منها 8 أهداف من ركلات جزاء.

مروان حمدي "سموحة" برصيد 12 هدفا.

الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد" برصيد 12هدفا منها هدفان من ركلتي جزاء.

النيجيري جون إيبوكا "إنبي" برصيد 11 هدفا منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

مصطفى شلبي "إنبي" برصيد 10 أهداف منها 6 أهداف من ركلات جزاء.

شادي حسين "سيراميكا كليوباترا" برصيد 9 أهداف.

أحمد رفعت "فيوتشر" برصيد 9 أهداف منها هدف من ركلة جزاء.

ومحمد هلال "البنك الأهلي" برصيد 9 أهداف منها 4 أهداف من ركلات جزاء.

المغربي أشرف بن شرقي "الزمالك" وناصر منسي “البنك الأهلي” ولكل منهما 8 أهداف.

محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي، برصيد 8 أهداف منها هدفان من ركلتي جزاء.