بعد فوز الزمالك على بيراميدز.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للنادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للنادي الأهلي، وذلك بعد اتساع الفارق بينه وبين نادي الزمالك متصدر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، كتب الحلفاوي قائلاً: "نادينا الحبيب لو فاز بالمتبقي من مبارياته مطلوب إن الزمالك يخسر مباراة ويتعادل في أخرى.. طبعا كل شيء وارد.. لكنه احتمال ضعيف أن يفرط الزمالك في مباراتين في الأمتار الأخيرة".

وأضاف الفنان الكبير: "لذا رأيي المتواضع هو أن يعتبر الأهلي نفسه من الغد في بداية الإعداد للموسم الجديد.. وأول خطوة في الإعداد هي إجازة من الكرة لمعلول وقفشة والشناوي وحمدي فتحي لمدة شهر.. شريف والسولية ومنعم وعبد القادر وهاني راحة إجبارية.. والدفع بالشباب لتجهيزهم والتعرف على قدراتهم.. ونتطلع لأكرم توفيق وبعض المعارين والصفقات الجديدة.. الأهلي سيعود إن شاء الله أقوى مما كان.. هكذا عودنا".

وكان الزمالك قد حقق فوزاً كبيراً على فريق بيراميدز، مساء أمس الاثنين، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري we المصري.

وبتلك النتيجة، واصل الزمالك الابتعاد بصدارة الدوري برصيد 66 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة.