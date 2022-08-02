شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات تفصل الأهلى عن خط النهاية فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراة فاركو غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويعكف الجهاز الفني على وضع خطة المباراة وأسلوب اللعب الذي ينوى الاعتماد عليه مع تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية، لتفاديها فى المرحلة المقبلة. مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوريالأهلى & فاركو..9 مساء الأربعاء 3 أغسطس على استاد الأهلى والسلام

الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس