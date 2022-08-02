شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع رصيده إلى 7 انتصارات متتالية بعد ثلاثية بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع نادى الزمالك رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 7 مباريات، تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وذلك بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.

ومنذ التعادل مع النادي الأهلي فى مباراة الدور الثاني من عمر مسابقة الدورى العام بالموسم الجاري بهدفين لمثلهما، بدأ الزمالك سلسلة مميزة من الانتصارات، جاءت كالتالي:

ـ فوز الزمالك على البنك الأهلي: 2/1

ـ فوز الزمالك على سيراميكا: 3/2

ـ فوز الزمالك على المقاولون العرب: 1/0

ـ فوز الزمالك على غزل المحلة: 2/0

ـ فوز الزمالك على سموحة: 2/0

ـ فوز الزمالك على فيوتشر: 1/0

ـ فوز الزمالك على بيراميدز: 3/0

رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 66 متربعاً على صدارة جدول الدوري العام، وذلك بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 50 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.