شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراة فاركو غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويعكف الجهاز الفني على وضع خطة المباراة وأسلوب اللعب الذي ينوى الاعتماد عليه مع تصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية، لتفاديها فى المرحلة المقبلة. موعد مباراة الاهلى وفاركو ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. غيابات الأهلى أمام فاركو وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة فاركو، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة فى العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وفاركوانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد. القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وفاركووتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو غداً الاربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.