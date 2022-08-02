شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.