شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: نتابع اللاعبين المصريين فى العالم كله..وهذه رسالتى لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، إنه تلقى مفاوضات منذ شهر تقريبا من حازم إمام عضو اتحاد الكرة لتولى مسئولية منتخب مصر، موضحا أنه فهم سريعا رسالة الثعلب الصغير وأن منتخب مصر فى مرحلة إعادة بناء ويحتاج إلى مشروع من أجل تطوير الكرة المصرية.

وتابع فيتوريا فى تصريحات للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى :" حديثى مع حازم إمام كان بين اثنين محترفين، واتخذت قرار الموافقة فى لحظة، وقررت أن أكون هنا فى مصر".

أضاف : " لم أوقع على عقد لمدة 4 سنوات من قبل مع الأندية التى عملت بها، ولكن هذه المدة منطقية جدا من جانب اتحاد الكرة، لأننا سنخوض أمم افريقيا فى 2024 ثم تصفيات كأس العالم، ثم نهائيات المونديال فى 2026".

استكمل :" بدأنا العمل بالفعل مع فريقى ونلاحظ ونتابع كل ما يتعلق بالدورى المصرى والكرة المصرية والمحترفين المصريين فى العالم كله، كما نتابع الناشئين فى مصر وخارجها لنكون صورة ومعلومات مؤكدة عن الجميع سواء من فى المنتخب الأن أو خارجه".

أوضح أنه بالفعل تلقى محادثة من محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى، قائلا:" كانت محادثة لطيفة من أحد أفضل لاعبى العالم مع مدربه الجديد وأشكره عليها ، وأقول له ولجميع اللاعبين هيا بنا نعمل جميعا وسويا حتى يكون المصريون فخورين بجميع اللاعبين ".

ويعود البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء، ومعه جهازه المعاون لبدء مهام عملهم مع المنتخب الوطنى استعداداً للمعسكر الذى يقام فى شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، ليتم ترحيل مباراتي مصر أمام مالاوي لمارس 2023.

كما تلقى مسئولو اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية تجمع منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا مباراتين وديتين فى شهر سبتمبر المقبل، بعدما تم تأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم تعاقده مع فيتوريا لقيادة المنتخب المصرى، وتم تقديمه لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى، قبل سفره إلى الأراضى البرتغالية.