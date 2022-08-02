شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الزمالك من حصد لقب بطولة الدوري العام للموسم الثاني، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره بيراميدز في الجولة 28، ليرفع رصيده إلى النقطة 66، ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه بفارق 7 نقاط، وكذلك عن النادي الأهلي والذي في حالة الفوز بجميع مباريات المتبقية لن يتخطى حاجز الـ 79 نقطة، وبالتالى يحتاج الزمالك إلى الوصول للنقطة 80 لحصد اللقب، أى يتبقى له 14 نقطة فقط لحسم البطولة بشكل رسمى. موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوريويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والجونةانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجلها إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء. غيابات الزمالك أمام الجونةويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة الجمعة المقبلة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.