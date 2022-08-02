شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار وجعفر ونبيه.. مستقبل ميت عقبة فى أقدام شبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك أن يتحدى الظروف والغيابات ورحيل اللاعبين، وحفاظ على صدارة الدورى ، معتمدا على عدد من ناشئى الفريق ممن أثبتوا أنهم على قدر المسئولية .

وهو ما ظهر فى تصعيد عدد من الناشئين مثل سيف جعفر ، ويوسف أسامة ، وحسام عبد المجيد، و سيد نيمار، بالإضافة إلى محمد طارق وغيرهم

نرصد أبرز المعلومات عن مستقبل الزمالك

سيد نيمار

محمد سيد نيمار 22 سنة، يلعب فى مركز خط الوسط ، شارك فى 12 مباراة مع الزمالك ، منها 9 ببطولة الدورى هذا الموسم و مباراة بدورى الابطال ، ومباراة بكأس مصر النسخة الحالية ، وأخرى من النسخة الماضية باجمالى 644 دقيقة.

ولأن " ابن الوز عوام " فتألق الثنائي سيف جعفر ويوسف أسامة مع الفريق فالأول ابن ملك النص والثانى ابن أسامة نبيه نجم الفريق السابق ومدرب الفريق الحالى.

يوسف أسامة نبيه

يوسف أسامة نبيه الذى يبلغ من العمر 21 عاما ، ويلعب فى مركز جناح أيسر شارك فى 6 مباريات مع الأبيض، منها 5 بالدورى وواحدة بالكأس باجمالى 189 دقيقة صنع فيها هدفين لزملاؤه بالفريق.

سيف فاروق جعفر

بالإضافة إلى سيف فاروق جعفر لاعب وسط مهاجم ، صاحب ال 21عاما ، شارك فى 9 مباريات حتى الآن منذ اللعب للفريق الأول ، منها 6 ببطولة الدورى، و 2 بكأس مصر بالإضافة إلى مباراة بدورى الأبطال باجمالى مشاركات 163 دقيقة .

خلال الموسم شارك فى 4 مواجهات ببطولة الدورى و مباراة بكأس مصر النسخة الحالية ومباراة بالنسخة الماضية التى توج بها الأبيض .

حسام عبد المجيد

تألق حسام عبد المجيد وهو صغير السن أيضا مثل سابقيه ، حيث يبلغ 21 سنة ، فى مركز الدفاع ، شارك فى 13 مباراة مع الزمالك ، منها 10 ببطولة الدورى ، و3 بكأس مصر ، سجل فيها هدف ، بإجمالي 976 دقيقة.

وخلال الموسم شارك فى 8 مواجهات بالدورى و مباراة كأس بالنسخة الحالية ومباراة من النسخة الماضية.