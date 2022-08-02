شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يفاضل بين ميكيسونى وزياد طارق لخلافة عبد القادر أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للنادى الأهلى بين الثنائى لويس ميكيسونى وزياد طارق لاختيار أحدهما للمشاركة بشكل أساسى فى مباراته المقبلة أمام فاركو والمقرر لها التاسعة مساء غدا الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ويبحث سواريز عن بديل لأحمد عبد القادر صانع ألعاب الاهلى الذى تعرض للإصابة في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل السلبى بتمزق في العضلة الخلفية سوف يبعده عن الملاعب قرابة الخمسة أسابيع.

ويواجه البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى مأزقا كبيرا بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه في الفترة الأخيرة وعلى رأسها حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا بجانب الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.