فيتوريا يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، أنه يقوم بمتابعة كل ما يتعلق بالكرة المصرية، مشيرا إلى أنه أجرى محادثة مع محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد "الفراعنة".

وقال فيتوريا في مقابلة مع المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "حازم إمام تواصل معي منذ شهر تقريبا وكانت محادثة واضحة تماما بين شخصين محترفين في كرة القدم، فهمنا بعضنا البعض بسهولة وسرعة ولهذا اتخذت قرارا حاسما في نفس اللحظة بالقدوم إلى مصر بعدها بدأ النقاش في بنود تخص العقود".

وأضاف: "في الأندية التي قمت بتدريبها لم يسبق لي أن وقعت عقدا لمدة أربع سنوات، لكن عمليا سبق لي أن عملت هذه المدة في ثلاثة من هذه الأندية لهذا عندما تلقيت العرض فهمت الأهداف المطلوب تحقيقها وقلت لنبدأ العمل على الفور".

واستمر: "بطولة كأس أمم أفريقيا كانت ستُلعب في 2023 وتم تأجيلها للعام التالي، بعد ذلك تأتي تصفيات كأس العالم 2026 ولهذا كانت اقتراحات اتحاد الكرة منطقية جدا".

وأردف: "أعمل حاليا مع فريقي الفني على ملاحظة عدة الأمور في الكرة المصرية، ونركز على كل ما يتعلق ببطولة الدوري واللاعبين المحترفين في العالم كله لنقوم بتكوين صورة واقعية عن اللاعب المصري".

وواصل: "نحن متحفزون وجاهزون للعمل وسنقوم بالعمل في كل المسارات والمجالات التي يجب علينا أن نعمل على إدارتها جيدا".

وأتم: "خضت محادثة أولية لطيفة مع محمد صلاح الذي يعد بين أفضل اللاعبين في العالم، قام بالترحيب بالمدرب الجديد لمنتخب بلاده وأود أن أشكره على الرسالة والترحيب، وأقول له ولكل اللاعبين هيا نعمل سويا ليكون كل المصريين فخورين بكم وبالمنتخب المصري".