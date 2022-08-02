مصدر لمصراوي: مجلس إدارة الأهلي يجتمع لمناقشة عقود الرعاية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

يعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعاً اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالقلعة الحمراء علي رأسها ملف فرع التجمع الخامس وعقود الرعاية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك ملفاً من شركة الأهلي لكرة القدم سوف يتم عرضه علي مجلس الإدارة في اجتماع اليوم خاصة بعروض الرعاية الجديدة والتي ربما يقوم بشرحة ياسين منصور رئيس الشركة أو عمرو شاهين المدير التنفيذي وإن كان الأول هو الأقرب .

وأضاف أن عرض الرعاية المتواجد لدي الشركة كبير للغاية وسيتم عرضه داخل الاجتماع بالتفصيل اليوم.

وأوضح أن مجلس الإدارة سيناقش ايضا خلال إجتماع موعد إفتتاح المرحلة الأولي من فرع التجمع الخامس بجانب بعض الأمور الخاصة بقطاع النشاط الرياضي وصندوق العاملين وكذلك الدعوة الذي تلقاها النادي للسفر لعقد تؤامة مع أحد الأندية الأوروبية خاصة بقطاع الناشئين.