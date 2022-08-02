رئيس الإسماعيلي يوجه رسالة للجماهير.. ويكشف تطورات أزمة إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أشاد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي بلاعبي الفريق الأول بعد الانتصارات الأخيرة في الدوري الممتاز والتي قادت الدراويش للهروب من منطقة الهبوط.

وحقق الإسماعيلي الفوز في الجولتين الماضيتين على حساب الجونة ومصر المقاصة بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات لقناة "الحياة": "أعد الجماهير بأننا سننهي الدوري في منطقة الأمان بجدول الترتيب، والموسم القادم سنعمل على إعادة أمجاد النادي مرة أخرى من خلال المنافسة على الألقاب".

وأضاف: "لن نفرط في أي لاعب وهدفنا الحفاظ على القوام الأساسي، اللاعبون أثبتوا أنهم رجالة بعد الفوز في الجولتين الماضيتين وسنعمل على مواصلة الانتصارات".

وأكمل: "أزمة لسعد الجزيري وإيقاف القيد؟ قررنا تقديم استئناف ضد الحكم، كما أننا نعمل في نفس الوقت على الوصول لحل ودي مع اللاعب ولكن لا أعد بتقديم أي حلول بسبب الإمكانيات المادية للنادي واللاعب لديه مطالب مُبالغ فيها".

وتابع: "الجزيري له 20 أو 40 ألف دولار، ورغم ذلك الفيفا قضت بحصول اللاعب على بقية عقده وهو لم يستكمل مدة لعبه مع الفريق وهذا أمر غريب وغير مفهوم".

وكان "فيفا" أصدر قرارًا بإيقاف الإسماعيلي من القيد لمدة ثلات فترات بسبب مستحقات متأخرة لدى لسعد الجزيري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.