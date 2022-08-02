مصدر لمصراوي: كاف يقرر عودة النظام القديم لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" العودة إلى النظام القديم لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بداية من النسخة بعد القادمة (2023-2024).

وقال مصدر داخل كاف في تصريحات لمصراوي إن نظام دوري أبطال أفريقيا في موسم 2023-2024 سيختلف تماما عن النظام المتبع في البطولة في آخر 20 عاما، حيث تم الاتفاق على العودة للنظام الذي كان معمولا به في التسعينات.

ويأتي تغيير نظام دوري الأبطال بعد استحداث بطولة دوري السوبر الأفريقي، التي يشارك بها أفضل 24 فريقا في القارة السمراء.

وبعد احتساب مشاركة 24 فريقا في دوري السوبر الأفريقي، وتحديد أبطال الدوريات المحلية من كل اتحاد محلي (54 اتحادا)، يحتمل أن يصل عدد المشاركين في دوري الأبطال إلى 78 ناديا.

بعد ذلك يتم استبعاد أبطال الدوريات المحلية المشاركين في دوري السوبر، ليتبقى العدد المتاح للمشاركة في دوري الأبطال بنظامها الجديد.

وإذا كان بطل الدوري المحلي هو أحد المشاركين في دوري السوبر، فإن الفريق التالي الأفضل ترتيبا سيتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك في دوري الأبطال 64 فريقا على 6 مراحل بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ64 وحتى المباراة النهائية، ما يعني إلغاء دور المجموعات.