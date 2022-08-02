النهائي من مباراة واحدة.. الخليج 365 يكشف نظام دوري السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسئول بارز في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن التصور النهائي لمسابقات الأندية الإفريقية خلال الفترة المقبلة والتي ستنطلق في أغسطس من العام المقبل 2023 وذلك بعد إعتمادها من الجمعية العمومية في تنزانيا يوم 10 أغسطس الجاري .

ونجح الخليج 365 في الحصول علي معلومات رسمية ونهائية بشأن شكل وتصور المسابقات الثلاث المقبلة للأندية الأفريقية ( دوري السوبر الأفريقي وكأس أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية )

أولاً : مسابقة دوري السوبر الأفريقي

وأفاد مصدرفي تصريحات خاصة ليلا كورة، أن دوري السوبر الإفريقي هو مشروع تم إنشاؤه لزيادة قيمة كرة القدم في إفريقيا من خلال الإستثمارات التي ترعى صناديق التنمية والبنىة التحتية

ويعد دوري السوبر مشروعًا غير مسبوق يضم 24 ناديًا يمثلون أكثر من 16 دولة مختلفة في جميع أنحاء القارة بدعم وإشراف كامل من كاف .

من المقرر أن ينطلق دوري السوبر الإفريقي في أغسطس من عام 2023 بمجموع جوائز 100 مليون دولار أمريكي والفائز يحصل رسمياً علي 11 مليون و600 الف دولار امريكي .

كاف يمنح لكل اتحاد وطني مليون دولار دعم من عوائد دوري السوبر الإفريقي .

وتعتزم كاف أيضًا تخصيص 50 مليون دولار أمريكي من هذه الأموال لتطوير كرة القدم للشباب والنساء ولجميع مسابقاتها الأخرى للتأكد من أنها قادرة على المنافسة عالميًا .

يشارك في دوري السوبر الأفريقي 24 نادي من 3 مناطق جغرافية في القارة ، كل منطقة يختار منها أفضل 8 فرق من أكثر من 16 دولة مختلفة يمثلون 850 مليون شخص .

يتأهل أول خمس أندية من المجموعات الثلاث في المرحلة الأولي مع الفريق صاحب أعلي النقاط والنتائج في المركز السادس ليصبح عدد المتاهلين 16 نادي للمرحلة الثانية .

تقام المرحلة الثانية بنظام خروج المغلوب من دور ال16 بعد أداء مباراتي ذهاب وإياب حتي مرحلة الدور نصف النهائي ، وتقام المباراة النهائية من دوري السوبر الأفريقي بنظام المباراة الفاصلة علي أرض محايدة يحددها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر لجنته التنفيذية .

تقام بطولة دوري السوبر خلال 10 شهور من السنة في الفترة من أغسطس إلى شهر مايو بإقامة حوالي 197 مباراة ، والحد الأقصى للفريقين المتاهلين للمباراة النهائية خوض 21 مباراة بدءاً من مرحلة التصفيات مروراً بمرحلة البلاي أوف .

يسمح الكاف بمشاركة 3 أندية كحد أقصى لكل دولة في المجموعة ، وتشارك 4 دول كحد أدنى في كل مجموعة (12 في المجموع) مع الوضع في الإعتبار استهداف مشاركة من 14 إلي 18 دولة في الثلاث مجموعات .

في كل منطقة تشارك 8 أندية بناءً على تصنيفات كاف علي نتائج آخر 5 سنوات ، ويحق للكاف إختيار فريق واحد لكل مجموعة في كل منطقة ( wild card) في حال عدم مطابقة معيار التصنيف عليه

الاختيار يتم بناءً على عوامل مثل حجم سوق الفريق وحجم مشجعي كرة القدم ، والإمكانات التجارية ، والاستدامة الإقتصادية ، والإلتزام بالاستثمار .

ويجب أن يفي كل ناد بمتطلبات الترخيص المحددة للمشاركة في دوري السوبر الأفريقي الذي سيعمل بنظام الصعود والهبوط حيث تهبط آخر فرق المجموعات أصحاب المركز الثامن للمشاركة في كأس الكونفدرالية .