مصدر لمصراوي يكشف التصور النهائي للكونفدرالية في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: محمد سعيد

كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التصور النهائي لمسابقات الأندية الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقات الأندية الإفريقية في أغسطس من العام المقبل 2023 وذلك بعد اعتمادها من الجمعية العمومية في تنزانيا يوم 10 أغسطس الجاري.

وأفاد المصدر في تصريحات لمصراوي أنه تقرر بشكل رسمي إقامة بطولة كأس الكونفدرالية بنفس نظام المجموعة الجغرافية المستخدمة في دوري السوبر الإفريقي، بمجموع 24 فريقًا بواقع 8 أندية من كل مجموعة جغرافية على ثلاث مجموعات ( شمال أفريقيا / ووسط غرب أفريقيا / ووسط شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا ) وذلك من أجل تحقيق الكفاءة.

وقرر "كاف" اختصاراً للتكلفة والوقت إقامة بطولة الكونفدرالية على مرحلتين.

في المرحلة الأولى يتم تقسيم كل منطقة إلى مجموعتين صغيرتين من 4 أندية مجموعة A ومجموعة B، لتصبح عدد مباريات كل مجموعة ( 6 مباريات في مرحلة المجموعات لكل نادٍ).

ويتأهل أول وثاني من كل مجموعة، في المُجمل سيتأهل 12 فريقًا للمرحلة الثانية والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباريات ذهاب وعودة.

في المرحلة الثانية يواجه الـ4 فرق المتأهلة من منطقة شمال أفريقيا بنظام المقص أول المجموعة A مع ثاني المجموعة B وثاني المجموعة A مع أول المجموعة B، ونفس الأمر في منطقة وسط أفريقيا وفي منطقة جنوب أفريقيا.

ويتأهل فريقان من كل منطقة جغرافية للمرحلة الثالثة (الدور نصف النهائي)، حيث يواجه الفائز من مباراة منطقة شمال أفريقيا مع الفائز من مباراة منطقة وسط أفريقيا، على أن ينتظر الفائز من مباراة منطقة شرق وجنوب أفريقيا مع أفضل فريق يحدد لاحقاً والفائز في المواجهات يتأهل إلى مرحلة المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتبلغ عدد مباريات كأس الكونفدرالية حوالي 13 مباراة.

ومن المقرر السماح لكل بطل إقليمي في كأس الكونفدرالية الفرصة الكاملة للترقية والمشاركة في دوري السوبر الإفريقي بعد هبوط آخر 3 فرق في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري سبق وأن أعلن عن مشاركة بيراميدز وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية للموسم المقبل "2022-2023".