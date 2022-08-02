مصدر لمصراوي: منتخبان أوروبيان طلبا مواجهة مصر وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى منتخب مصر عرضين لخوض مباراتين مع بلجيكا وإيطاليا، في فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات لمصراوي، إن إحدى شركات التسويق عرضت على الاتحاد أن يخوض منتخب مصر وديتين مع بلجيكا وإيطاليا في معسكر "الفراعنة" في نوفمبر.

ويتحفظ اتحاد الكرة على الموافقة على مواجهة بلجيكا، بسبب قوة منتخب "الشياطين الحمر".

جدير بالذكر أن توقف نوفمبر سيشهد مواجهة ودية بين منتخب ونظيره الأرجنتيني، قبل أيام من مشاركة "التانجو" في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.