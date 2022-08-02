أحمد مرتضى: الزمالك يستحق لقب الدوري.. وأثبتنا أننا الأفضل أمام الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن فريق الكرة يستحق التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد الأداء الرائع الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

وعزز الزمالك صدارته للدوري الممتاز بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، أمس الإثنين، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "أبارك لمشجعي الزمالك في العالم كله بعد الفوز على بيراميدز، نمتلك فريق كبير ومدرب مميز وإدارة كرة على أعلى مستوى، فعلًا منظومة ناجحة بكل تأكيد".

وأضاف: "لم أكن أتوقع الوصول لهذا المستوى والحفاظ على صدارة الدوري بسبب الظروف التي تعرضنا لها بسبب إيقاف القيد والغيابات العديدة وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم".

وأكمل: "لا نريد الاحتفال الآن، هناك مباريات متبقية في الدوري ونأمل في مواصلة المنافسة على جميع الألقاب".

وتابع: "الزمالك أفضل فريق في الدوري ويستحق اللقب، وما يثبث ذلك أننا قدمنا مباراتين كبيرتين أمام الأهلي وبيراميدز وهما يمتلكان التشكيل الأقوى بسبب اكتمال صفوفهما".

وواصل: "حال الفوز بالدوري، ستكون البطولة رقم 17 أو 18 للزمالك خلال 6 سنوات، وهذا رقم غير مسبوق ولم يحدث خلال تلك الفترة".

واستكمل: "لا يوجد أي أموال على الزمالك، وقضايا الفيفا تم إغلاقها بنسبة 100% وقمنا بتسديد جميع المستحقات والمديونيات، تقريبًا سددنا فوق الـ300 مليون جنيه كمستحقات متأخرة".

وأشاد أحمد مرتضى بالأداء الذي يقدمه شيكابالا مع الفريق، قائلًا: "شيكابالا في الفترة الأخيرة يصنع تاريخا جديدا له، هو لاعب مهم في نادي الزمالك وقيمة كبيرة، وأتوقع استمراره في الملاعب لعامين على الأقل".

واختتم: "محمد عواد حارس كبير ويمتلك موهبة ويستحق أن يكون من الحراس الأساسيين للمنتخب وليس الزمالك فقط".