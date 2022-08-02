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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبدى مانشستر يونايتد استياءه من تصرف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غادر ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن تنتهي مباراة الفريق أمام رايو فايكانو (1-1) مساء الأحد.

صحيفة: تصرفات رونالدو تثير غضب مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة "ذا صن": "إدارة مانشستر تعتقد أن رونالدو وضع مثالا سيئا من خلال مغادرته الملعب، في وقت كان يطالب فيه المدرب الجديد إريك تين هاج بالتعاضد داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

وشارك رونالدو أساسيا في المباراة أمام فايكانو، وغاب عن رحلة الفريق إلى تايلاند وأستراليا، لكنه بعد جدال مع المدرب الجديد، تم استبداله في الشوط الأول.

وبدلا من البقاء على مقاعد البدلاء، غادر رونالدو الملعب قبل صافرة النهاية بعشر دقائق.



ومن الطبيعي حتى في المباريات الودية، أن ينضم اللاعبون غير المتواجدين في الملعب إلى بقية زملائهم، مع نهاية المباراة.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد لن يعاقب رونالدو لخروجه المبكر، لكن أحد المسؤولين في النادي قال للصحيفة: "ليس جيدا أن تغادر مبكرا عندما تكون مشاركا، الأمر مختلف إذا كنت في المدرجات ولم تشارك".

وأضاف: "يتوقع من شخص لعب المباراة، أن يبقى في غرف تغيير الملابس للاستماع إلى أفكار المدرب، أيضا كان هناك الكثير من الناس لرؤيته، ولم يشارك حتى في تحية الجماهير بعد صافرة النهاية".

يذكر أن رونالدو غاب عن الفترة الإعدادية لأسباب عائلية، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أنه طلب فسخ تعاقده من أجل الانتقال إلى فريق آخر يشارك في دوري أبطال أوروبا.



أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن هدية مفاجئة للجماهير العربية، قبل بدء دوران عجلة "البريمير ليغ" يوم الجمعة، المقبل بلقاء "ديربي" لندن بين كريستال بالاس وأرسنال.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إصدارة صفحة رسمية لها باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشرت الرابطة فيديو لأبرز الأهداف التي سجلها النجوم العرب في مباريات "البريميرليغ" ومن بينها للمصري محمد صلاح نجم ليفربول والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي.

وعلقت الرابطة على الفيديو، قائلة: "الآن فقط، يمكننا تأكيد هذا الأمر، تم إطلاق حساب البريميرليغ باللغة العربية ".



ويحظى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشعبية كبيرة في الدول العربية، خاصة مع تألق النجوم العرب فيه على غرار صلاح ومحرز.



أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، استياء جمهور فريقه مانشستر يونايتد، بمغادرته الملعب قبل نهاية مباراة يونايتد وضيفه رايو فاييكانو، التي أقيمت الأحد على ملعب "أولد ترافورد".

وظهر النجم البرتغالي لأول مرة مع يونايتد تحت قيادة المدرب الجديد، الهولندي إريك تن هاغ، في المباراة الودية التي تعادل فيها "الشياطين الحمر" مع فاييكانو 1-1.

وشارك رونالدو أساسيا، دون أن يترك تأثيرا على أداء يونايتد في الشوط الأول، قبل أن يخرج بين الشوطين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فقد غادر رونالدو ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن تنتهي المباراة أمام فاييكانو، ما أثار غضب جمهور الفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لرونالدو وزميله في الفريق، مواطنه ديوغو دالوت، الذي لم يكن ضمن القائمة المستدعاة للقاء فاييكانو، وهما يشقان طريقهما نحو موقف سياراتهما في "أولد ترافورد" بينما كان باقي زملائهم يخوضون مواجهة فاييكانو.

ومما لا شك فيه، أن تصرف رونالدو هذا، قد يثير المزيد من الأسئلة حول مستقبله، حيث لم يخف النجم البرتغالي رغبته في الرحيل عن يونايتد هذا الصيف.

أكدت مصادر صحفية بريطانية الجمعة، أن السير الاسكتلندي أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، سيعود ليونايتد لتولي منصبا إداريا في الفريق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن فيرغسون قبل العودة إلى مجلس إدارة اليونايتد.

واستجاب ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي للنادي، إلى نصائح البعض مؤخرا بضرورة إعادة فيرغسون لمجلس الإدارة للاستفادة من خبراته.

وسيؤدي هذا الأمر إلى دور أكثر تأثيرا لفيرغسون داخل ملعب "أولد ترافورد"، مثلما كان عليه الحال قبل عقد مضى عندما كان الاسكتلندي يشرف على تدريب "الشياطين الحمر".

ويعتبر فيرغسون، الذي أشرف على تدريب مانشستر يونايتد لمدة 27 عاما بين عامي 1986 و2013، أحد رموز يونايتد، ويحظى باحترام جماهير وإدارة ولاعبي الفريق الحاليين والسابقين.

وكان فيرغسون لعب دورا كبيرا في عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد لفترة ثانية في صيف العام الماضي ويعمل حاليا على إقناعه في الاستمرار مع الفريق.