لمدة 5 سنوات.. إبراهيم عادل يُنهي اتفاقه مع بيراميدز للانتقال إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن إبراهيم عادل، مهاجم فريق بيراميدز، أنهى اتفاقه مع إدارة ناديه للرحيل إلى صفوف النادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد ضغط اللاعب للانتقال إلى القلعة الحمراء.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مقرب لـ إبراهيم عادل، أن اللاعب حصل على وعد من مسئولي بيراميدز بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم وإبداء مرونة في مفاوضات النادي الأهلي لإتمام الصفقة نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكد المصدر أن إبراهيم عادل وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة، مضيفاً أنه من المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة مع بيراميدز خلال الأيام المقبلة لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيم عادل قام بالضغط على إدارة نادي بيراميدز طوال الفترة الماضية؛ من أجل الموافقة على رحيله إلى الأهلي على طريقة رحيل محمد مجدي أفشة منذ 3 سنوات ماضية.

وقالت الصحيفة إن مسئولو بيراميدز أبدوا مرونة كبيرة في مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل، الذي تم استبعاده من مباريات الفريق السماوي طوال الفترة الماضية؛ لرغبته في الانتقال إلى الأهلي وتوقيعه مع مسئولي القلعة الحمراء.

ويحصل بيراميدز على 3 لاعبين من صفوف الأهلي قد يدخل ضمنهم محمود عبدالمنعم كهربا على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، يستضيف الأهلي نظيره فاركو في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء، على استاد "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وفاركو على قناة أون تايم سبورت 1، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.