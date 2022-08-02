شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتصدر التصنيف الدولي لتنس الطاولة تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات ، التصنيف العالمى للعبة ، خلال شهر أغسطس وفقا للتصنيف الذى أعلنه الاتحاد الدولي للعبة.

وجاءت هنا فى المركز الأول تليها لاعبة اليابان ثم إيطاليا، وفى المركز الرابع لاعبة فرنسا ، ويليها لاعبة الهند بـالـتفـوق عـلـي لاعبات سنغافورة وكوريا على الترتيب.

يذكر أن هنا جودة توجت بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردى تحت 19 سنة ، بالبطولة الأفريقية التى اقيمت بتونس بعد تغلبها على مواطنتها رؤى زكى بنتيجة 4/0 ، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية .

كما حققت هنا الميدالية الذهبية مع منتخب تنس الطاولة فى منافسات الزوجى ، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3/1

وحققت هنا جودة الميدالية الذهبية مع منتخب السيدات بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر الشهر الماضى.