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هنا جودة تتصدر التصنيف الدولي لتنس الطاولة تحت 17 سنة

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القاهرة - سامية سيد - تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات ، التصنيف العالمى للعبة ، خلال شهر أغسطس وفقا للتصنيف الذى أعلنه الاتحاد الدولي للعبة. 

 

وجاءت هنا فى المركز الأول تليها لاعبة اليابان ثم إيطاليا، وفى المركز الرابع لاعبة فرنسا ، ويليها لاعبة الهند بـالـتفـوق عـلـي  لاعبات سنغافورة وكوريا على الترتيب.

 

يذكر أن هنا جودة توجت بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردى  تحت 19 سنة ، بالبطولة الأفريقية التى اقيمت بتونس بعد تغلبها على مواطنتها  رؤى زكى بنتيجة  4/0 ، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية .

 

كما حققت هنا الميدالية الذهبية مع منتخب تنس الطاولة فى منافسات الزوجى ، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3/1

 

 

وحققت هنا جودة الميدالية الذهبية مع منتخب السيدات بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر الشهر الماضى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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