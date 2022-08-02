شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى يزور لاعبى الإسماعيلى في الفندق بعد الانتصار الثانى على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على التوجه لفندق إقامة الفريق بمقر النادي، من أجل تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الدراويش فى أعقاب الإنتصار الثاني توالياً على حساب مصر المقاصة.

وأشاد ” الكومي ” بالجهود الكبيرة التى قدمها الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية والتى ساهمت فى عودة الفريق لمساره الصحيح وبدء تحسين مركزه تدريجياً بجدول المسابقة المحلية.

وطالب رئيس النادي بالاستمرار على هذا المنوال وتحقيق مزيد من الإنتصارات سعياً لإسعاد الجماهير العاشقة للفريق التى تبذل جهداً فى مؤازرة الفريق سواء داخل الإسماعيلية أو خارجها.

وشدد ” الكومي ” على ضرورة بذل قصارى الجهد واعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس بغية إعادة الفريق لوضعه الطبيعي بين الكبار منافساً وحاصداً للألقاب فى أسرع وقت.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي قد حقق انتصاراً على مصر المقاصة مساء الإثنين بهدف نظيف أحرزه أحمد مدبولي، ليحصد انتصاره السادس تحت قيادة حمزة الجمل