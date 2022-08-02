شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يدرس ضم بيرسي تاو لقائمة الأهلى في مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي الاستعانة بالجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في قائمة المارد الأحمر لمباراة فاركو المقبلة ببطولة الدوري.

وتماثل بيرسي تاو للشفاء من إصابته الأخيرة التى تعرض لها قبل أكثر من شهر وكانت عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية ،وأبعدته عن مباريات الفريق الماضية.

ورغم مشاركة بيرسي تاو في تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة إلا أن سواريز رفض ضم اللاعب لقائمة الفريق في آخر مبارتين أمام المقاصة والمقاولون العرب في الدوري واللتين إنتهتا بالفوز بهدف نظيف في الأولى والتعادل السلبي في الثانية.

وجاء قرار سواريز بعدم ضم بيرسي تاو لمباراتي المقاصة والمقاولون من أجل تجهيز اللاعب بشكل أفضل على الصعيد البدني والفني للإرتباطات المقبلة.

وأرتفعت أسهم بيرسي تاو في دخول قائمة مباراة فاركو غدا ، الأربعاء، في الدوري بعدما أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات كما ان الفريق يواجه غيابات كثيرة للإصابات.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية للإصابات حيث يغيب عنه ، كلاً من : عمرو السولية ، محمد شريف ، طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، عمار حمدي ، صلاح محسن ، أحمد عبد القادر ،أحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم.

ويختتم الأهلي مساء اليوم ،الثلاثاء، استعداداته لمباراة فاركو التي يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز بحثاً عن الحفاظ على حظوظه في التتويج بالدوري.