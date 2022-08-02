وائل رياض شيتوس نجم الأهلى السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"40"

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل وائل رياض شيتوس، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ومدرب المنتخب الأولمبى السابق اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ40، فهو من مواليد 1982، انضم وائل رياض لصفوف ناشئى الأحمر فى موسم 98 /1999، وتم قيده بالفريق الأول فى موسم 2003 / 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2000 / 2001، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.

وتمتع شيتوس بالتسديدات والتمريرات القاتلة والتحركات والمهارات الفردية، وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب والتى استضافتها الأرجنتين فى 2001 وحقق خلالها الميدالية البرونزية، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.

وتزوج وائل رياض شيتوس من ابنة الراحل ثابت البطل حارس مرمى الأهلى فى السبعينيات والثمانينيات، ومدير الكرة بالفريق الأول لسنوات طويلة.

كما تسببت الإصابات المتتالية لشيتوس فى إبعاده عن الأهلي ليلعب بعدها لأندية حرس الحدود والاتصالات والجونة بعد الرحيل عن الأهلى ليتجه للعمل الإعلامى ثم التدريب، حيث تواجد في وقت سابق مدربا لمنتخب مصر الأولمبي وحصل معهم على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر خلال نوفمبر 2019، والتأهل لأولمبياد طوكيو التى ودعها بالخسارة من البرازيل بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.