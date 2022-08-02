محمد مانع يعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع" - المرشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري على منصب العضوية - باعتذار لإدارة النادي المصرى عن عدم خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

وانضم مناع إلى قائمة المنسحبين من الانتخابات والتى تضم كل من: محمد الخولى، أحمد الشملة، وائل رمضان السيد بدوي، ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته.

من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، حيث تبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب، وذلك طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتي تؤكد على ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة وذلك للتحقق من توفر شروط الترشيح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأوليمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين.