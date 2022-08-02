شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الزمالك وبيراميدز في الجولة 28 بالدوري العام .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادي الزمالك فوزاً مثيراً في المباراة التي جمعت الفريق الأبيض بنظيره بيراميدز بالأمس، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

أهداف الزمالك وبيراميدز

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدفا من أهدافه المميزة.

الزمالك ينفرد بقمة الدوري

رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 66 متربعاً على صدارة جدول الدوري العام، وذلك بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 50 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

فيريرا يغلق صفحة بيراميدز

وطلب البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من لاعبيه غلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت بالأمس بالجولة الـ28 للدورى والتركيز فى المباراة المقبلة أمام الجونة بالبحر الأحمر بالجولة الـ29 والتى من المقرر أن تقام الجمعة المقبل ومن المتوقع أن تكون صعبة نظرا لموقف المنافس الصعب بجدول الترتيب ومحاولاته للهروب من مؤخرة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام الجونة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.