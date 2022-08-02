شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يطالب اتحاد الكرة بالمشاركة في الكونفدرالية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو طلائع الجيش بمشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد بعد صعوده للمربع الذهبى بنهاية شهر يوليو وهى المدة التي حددها اتحاد الكرة لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الافريقية بالموسم المقبل.

ويتمسك مسئولو الطلائع بحقهم في الظهورالافريقى الأول في تاريخ النادى لإستكمال مسيرة أهداف الفريق الذى نجح في التتويج ببطولة السوبر المحلى على حساب الاهلى في بداية الموسم الجارى ويتطلع للمشاركة الافريقية للمرة الأولى في تاريخه لإستمرار إنجازات فريق الكرة بالفترة الأخيرة.

ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 هدف.

ويستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.