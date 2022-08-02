شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يشيد بمستوى مدافع الإسماعيلى بعد تحقيق 12 نقطة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، بمستوى محمد هاشم لاعب الفريق خلال الفترة الحالية ضمن منافسات الدوري العام.

حيث ظهر المدافع الشاب بمستوى ثابت خلال لقاءات الفريق بالمسابقة المحلية بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية للدراويش وساهم بشكل كبير فى تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري الذى لا يليق بإسم النادي وشعبيته داخل وخارج مصر.

واستطاع الفريق أن يسير بخطي رائعة نحو العودة إلى مكانته الطبيعية بشكل تدريجي خلال مسابقة الدوري عقب تحقيق 12 نقطة فى آخر 5 مباريات بعد الفوز على سموحه وفيوتشر والجونة ومصر المقاصة بالإضافة إلى الخسارة من بيراميدز، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعه من أجل إلتقاط الأنفاس، قبل مواجهة فاركو يوم السبت القادم على ملعب الإسكندرية.