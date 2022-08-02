شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد هشام دودو فى مهمة استعادة التألق الأوروبي قبل مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أحمد هشام دودو، محترف كرة اليد فى صفوف نيم الفرنسى، لاستعادة التوازن مجددا بعد العودة من إصابة الرباط الصليبى. ولم يشارك دودو مع المنتخب فى بطولة أفريقيا التى اختتمت الشهر الماضى بمصر وتوج خلالها الفراعنة باللقب على حساب الرأس الأخضر.

ويطمح دودو فى استعادة تألقه قبل خوض منافسات بطولة العالم فى بولندا والسويد 2023، خاصة أنه لاعب يستطيع صناعة الفارق مع الفراعنة.

ونجح دودو مسبقا فى الحصول على برونزية بطولة العالم للشباب 2019 بإسبانيا وذهبية بطولة العالم للناشئين فى مقدونيا فى نفس العام، والتى حصد خلالها لقب أفضل لاعب فى البطولة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد هشام دودو فى الصور التالية..