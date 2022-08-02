شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يطمئن جماهير الزمالك بعد إصابته أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد إصابته في مباراة الزمالك وبيراميدز، التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وكتب الونش عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "الحمد لله على المكسب، المهم حابب اطمن كل أصحابي وحبايبي وجمهور الزمالك العظيم، إن الحمد لله ربنا سترها معايا ورجعت لحالتي الطبيعية تاني".



الونش

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 66 متربعاً على صدارة جدول الدوري العام، وذلك بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 50 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

وطلب البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، من لاعبيه غلق صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت بالأمس بالجولة الـ28 للدورى والتركيز فى المباراة المقبلة أمام الجونة بالبحر الأحمر بالجولة الـ29 والتى من المقرر أن تقام الجمعة المقبل ومن المتوقع أن تكون صعبة نظرا لموقف المنافس الصعب بجدول الترتيب ومحاولاته للهروب من مؤخرة جدول الترتيب.