أسامة نبيه: الزمالك لم يحسم الدوري حتى الآن.. وسيفوزبأقدام لاعبيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أسامة نبيه، المدرب العام بنادي الزمالك، على فوز فريقه أمام بيراميدز، بثلاثة أهدف مقابل لا شيء على بيراميدز، في المباراة التي أقيمت خلال الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وقال نبيه، إن الدوري لم يحسم بعد، رغم الفوز على بيراميدز بثلاثية، لافتا أن هدف فريقه هو التتويج باللقب بأقدام لاعبيه.

وأضاف:" نخوض جميع المباريات كمباريات كؤوس لا بديل فيها سوى الفوز".

وتابع:" الفوز بمسابقة الدوري سيكون بأقدام لاعبي الزمالك دون النظر لنتائج المنافسين".

وبتلك النتيجة ،رفع الزمالك رصيده إلى 66 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في المركز الثاني.